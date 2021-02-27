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Кейн останется в Тоттенхэма после летнего трансферного окна из-за высокого ценника
Клубы не заплатят столько сейчас
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн останется в команде и на следующий сезон. Об этом сообщает The Telegraph.
Причиной стала высокая цена на игрока. Вряд ли в этом году любой клуб сможет удовлетворить финансовые аппетиты президента клуба Даниэля Леви. Точная сумма никогда не озвучивалась "шпорами", однако ранее сообщалось, что лондонцы оценивают форварда в 150 млн фунтов стерлингов.
Со временем цена на него будет падать, ведь этим летом нападающему исполнится 28 лет, и до окончания контракта с клубом останется три сезона. Более того, Кейн хочет бороться за трофеи.
Никого в замен "шпоры" получить не хотят, даже с доплатой. Клубу интересна только опция полноценного выкупа контракта футболиста.
В этом сезоне на счету Гарри Кейна 35 результативных действий (21+14) в 33-х матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 120 млн евро.
Отметим, что самым дорогим трансфером прошлым летом в мире стал Кай Гавертц, который перешел в "Челси" за 80 млн евро. А вот зимой больше всех команд заплатил "Вест Хэм" за Сайида Бехрама - 23 млн евро
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