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Кейн останется в Тоттенхэма после летнего трансферного окна из-за высокого ценника

Англия
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Клубы не заплатят столько сейчас

Кейн останется в Тоттенхэма после летнего трансферного окна из-за высокого ценника

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Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн останется в команде и на следующий сезон. Об этом сообщает The Telegraph.

Причиной стала высокая цена на игрока. Вряд ли в этом году любой клуб сможет удовлетворить финансовые аппетиты президента клуба Даниэля Леви. Точная сумма никогда не озвучивалась "шпорами", однако ранее сообщалось, что лондонцы оценивают форварда в 150 млн фунтов стерлингов.

Со временем цена на него будет падать, ведь этим летом нападающему исполнится 28 лет, и до окончания контракта с клубом останется три сезона. Более того, Кейн хочет бороться за трофеи.

Никого в замен "шпоры" получить не хотят, даже с доплатой. Клубу интересна только опция полноценного выкупа контракта футболиста.

В этом сезоне на счету Гарри Кейна 35 результативных действий (21+14) в 33-х матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 120 млн евро.

Отметим, что самым дорогим трансфером прошлым летом в мире стал Кай Гавертц, который перешел в "Челси" за 80 млн евро. А вот зимой больше всех команд заплатил "Вест Хэм" за Сайида Бехрама - 23 млн евро

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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Источник:
The Telegraph

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