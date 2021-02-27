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Гвардиола: После 15 минут поняли, что с Вест Хэмом красивой победы не будет
Наставник "горожан" подвел итоги победы над "молотобойцами"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Победа далась нам очень тяжело. Это физически крепкий соперник, в составе которого есть такие качественные футболисты, как Лингард, Форнальс.
После 10-15 минут мы поняли, что сегодня красивой победы ждать не стоит. Во втором тайме мы сыграли сильнее, чем в первом. Когда у тебя много матчей, когда ты играешь в АПЛ, а потом в Лиге чемпионов, это естественная ситуация.
Нам повезло набрать все три очка. Это будет важно при подсчетах в конце сезона", – рассказал испанец.
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