Гвардиола: После 15 минут поняли, что с Вест Хэмом красивой победы не будет

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 26-го тура АПЛ.

"Победа далась нам очень тяжело. Это физически крепкий соперник, в составе которого есть такие качественные футболисты, как Лингард, Форнальс.

После 10-15 минут мы поняли, что сегодня красивой победы ждать не стоит. Во втором тайме мы сыграли сильнее, чем в первом. Когда у тебя много матчей, когда ты играешь в АПЛ, а потом в Лиге чемпионов, это естественная ситуация.