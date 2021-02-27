  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: После 15 минут поняли, что с Вест Хэмом красивой победы не будет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: После 15 минут поняли, что с Вест Хэмом красивой победы не будет

Англия
(1 голосов)

Наставник "горожан" подвел итоги победы над "молотобойцами"

Гвардиола: После 15 минут поняли, что с Вест Хэмом красивой победы не будет

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 26-го тура АПЛ.

"Победа далась нам очень тяжело. Это физически крепкий соперник, в составе которого есть такие качественные футболисты, как Лингард, Форнальс.

После 10-15 минут мы поняли, что сегодня красивой победы ждать не стоит. Во втором тайме мы сыграли сильнее, чем в первом. Когда у тебя много матчей, когда ты играешь в АПЛ, а потом в Лиге чемпионов, это естественная ситуация.

Читайте такжеГвардиола одержал 500 побед в рамках высших дивизионов в качестве тренера

Нам повезло набрать все три очка. Это будет важно при подсчетах в конце сезона", – рассказал испанец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити (Англия) Пеп Гвардиола Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...