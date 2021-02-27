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АПЛ. Лидс показывает атакующий футбол и проигрывает Астон Вилле

Англия
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Быстрый гол позволил бирмингемцам окопаться у своих ворот и отстоять победу

АПЛ. Лидс показывает атакующий футбол и проигрывает Астон Вилле

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АПЛ. 26-й тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)

Лидс Юнайтед - Астон Вилла 0:1

Голы: Эль-Гази 5

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 14. Льоренте, 21. Стрейк, 11. Робертс, 15. Даллас, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 17. Кошта.

Астон Вилла: 26. Мартинес, 5. Мингс, 15. Конса, 18. Таргетт, 7. МакГинн, 11. Уоткинс, 19. Накамба, 27. Эль-Мухаммади, 41. Рэмси, 15. Траоре, 21. Эль-Гази

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Лидс Юнайтед
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