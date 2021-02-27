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АПЛ. Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:1. Закономерно
Команды обменялись голами во втором тайме
Офіційний сайт Вулвергемптона
Английская Премьер Лига, 26-й тур
"Сейнт-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Судья: Майк Дин
"Ньюкасл" - "Вулверхэмптон" 1:1
Голы: Джамаал Ласселс 52 – Рубен Невиш 73
"Ньюкасл": Дубравка - Крафт (Ритчи 72), Ласселс, Кларк, Льюис - Виллок, Хейден, Шелви - Альмирон (Фрейзер 46) - Жоелинтон, Сен-Максимен (Мерфи 63)
"Вулверхэмптон": Патрисиу - Дендонкер, Коуди, Се - Семеду (Хувер 85), Невиш, Моутинью, Хонни (Айт Нури 90+3) - Нету, Траоре, Виллиан Хосе (Силва Ф. 83)
Предупреждения: Хейден 19, Кларк 43
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