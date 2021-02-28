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Тухель объяснил, как планирует использовать Хавертца
Кай недавно восстановился после повреждения
Главный тренер "Челси" Томас Тухель придумал, где будет использовать Кая Хаверца.
Хаверц стал самым крупным приобретением "Челси" в летнее трансферное окно, будучи приглашенным из "Байера" за 71 миллион фунтов.
"Он уникальный игрок. Не так очевидно, где его стоит наигрывать. Стоит ли выбрать какую-то фиксированную позицию? Или он своего рода гибридный игрок? Сегодня я бы сказал, что он является чем-то средним между 9-м и 10-м номерами.
Ему очень комфортно в чужой штрафной, очень комфортно на атакующих позициях, он очень хорошо играет головой, у него хороший удар, он хладнокровен внутри и около штрафной, так что он будет чем-то средним между "девяткой" и "десяткой", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
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