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Тухель объяснил, как планирует использовать Хавертца

Англия
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Кай недавно восстановился после повреждения

Тухель объяснил, как планирует использовать Хавертца

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель придумал, где будет использовать Кая Хаверца.

Хаверц стал самым крупным приобретением "Челси" в летнее трансферное окно, будучи приглашенным из "Байера" за 71 миллион фунтов.

"Он уникальный игрок. Не так очевидно, где его стоит наигрывать. Стоит ли выбрать какую-то фиксированную позицию? Или он своего рода гибридный игрок? Сегодня я бы сказал, что он является чем-то средним между 9-м и 10-м номерами.

Ему очень комфортно в чужой штрафной, очень комфортно на атакующих позициях, он очень хорошо играет головой, у него хороший удар, он хладнокровен внутри и около штрафной, так что он будет чем-то средним между "девяткой" и "десяткой", — цитирует Тухеля Daily Mirror.

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В статье: Челси (Лондон) Кай Хавертц
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