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Справились и без Грилиша. Лидс – Астон Вилла 0:1. Обзор матча

Англия
(1 голосов)

Бирмингемцы возвращаются в борьбу за топ-4

Справились и без Грилиша. Лидс – Астон Вилла 0:1. Обзор матча

Guardian

Новина українською

"Астон Вилла" обыграла "Лидс" в выездном матче 26-го тура АПЛ. Единственный гол в поединке записал на свой счёт Эль-Гази.

Лидс Юнайтед - Астон Вилла 0:1

Голы: Эль-Гази 5

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 14. Льоренте, 21. Стрейк, 11. Робертс, 15. Даллас, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 17. Кошта.

Астон Вилла: 26. Мартинес, 5. Мингс, 15. Конса, 18. Таргетт, 7. МакГинн, 11. Уоткинс, 19. Накамба, 27. Эль-Мухаммади, 41. Рэмси, 15. Траоре, 21. Эль-Гази

Предупреждения: Робертс 61, Клих 63, Эрнандес 84 - Таргетт 61, Эль-Мухаммади 80

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Лидс Юнайтед
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