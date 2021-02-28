Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Справились и без Грилиша. Лидс – Астон Вилла 0:1. Обзор матча
Бирмингемцы возвращаются в борьбу за топ-4
Guardian
"Астон Вилла" обыграла "Лидс" в выездном матче 26-го тура АПЛ. Единственный гол в поединке записал на свой счёт Эль-Гази.
Лидс Юнайтед - Астон Вилла 0:1
Голы: Эль-Гази 5
Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 14. Льоренте, 21. Стрейк, 11. Робертс, 15. Даллас, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 17. Кошта.
Астон Вилла: 26. Мартинес, 5. Мингс, 15. Конса, 18. Таргетт, 7. МакГинн, 11. Уоткинс, 19. Накамба, 27. Эль-Мухаммади, 41. Рэмси, 15. Траоре, 21. Эль-Гази
Предупреждения: Робертс 61, Клих 63, Эрнандес 84 - Таргетт 61, Эль-Мухаммади 80
Популярное сейчас
- Украсит любой чемпионат. ВИДЕО победного гола Руха на 90+6-й минуте
- Федык: Впечатления, что было убийство тупым судьей, как у Агаты Кристи
- Очередная закупка Челси. Абрамович выделит Тухелю 250 млн на трансферы
- Гвардиола – о причинах победной серии: У Сити просто немало денег, чтобы купить много невероятных игроков
- Ибрагимович станет ведущим итальянского музыкального фестиваля
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО