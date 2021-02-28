Исак может заменить Агуэро в Ман Сити

Нападающий "Реал Сосьедад" Александер Исак вызывает интерес со стороны "Манчестер Сити".

В своем втором сезоне выступлений за "Реал Сосьедад" Исак совершил настоящий прорыв. Александер забил 12 голов в рамках Ла Лиги, включая 10 в девяти последних играх.

Своей результативностью 21-летний швед привлек внимание крупнейших клубов Европы, среди которых, как утверждает Daily Mirror, находится и "Сити".

Дортмундская "Боруссия", летом 2019 продавшая Исака в "Реал Сосьедад" за 6 миллионов фунтов, сохраняет опцию обратного выкупа Александера примерно за 25 млн. фунтов, однако игрок не хочет возвращаться в Бундеслигу.

Будет это Исак или нет, но "Сити" решительно настроен обзавестись еще одним нападающим грядущим летом, ведь контракт Серхио Агуэро близится к своему концу.