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Исак может заменить Агуэро в Ман Сити

Англия
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"Горожане" ищут нового форварда

Исак может заменить Агуэро в Ман Сити

Новина українською

Нападающий "Реал Сосьедад" Александер Исак вызывает интерес со стороны "Манчестер Сити".

В своем втором сезоне выступлений за "Реал Сосьедад" Исак совершил настоящий прорыв. Александер забил 12 голов в рамках Ла Лиги, включая 10 в девяти последних играх.

Своей результативностью 21-летний швед привлек внимание крупнейших клубов Европы, среди которых, как утверждает Daily Mirror, находится и "Сити".

Дортмундская "Боруссия", летом 2019 продавшая Исака в "Реал Сосьедад" за 6 миллионов фунтов, сохраняет опцию обратного выкупа Александера примерно за 25 млн. фунтов, однако игрок не хочет возвращаться в Бундеслигу.

Будет это Исак или нет, но "Сити" решительно настроен обзавестись еще одним нападающим грядущим летом, ведь контракт Серхио Агуэро близится к своему концу.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Сити (Англия) Александер Исак
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