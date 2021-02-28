Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Исак может заменить Агуэро в Ман Сити
"Горожане" ищут нового форварда
Нападающий "Реал Сосьедад" Александер Исак вызывает интерес со стороны "Манчестер Сити".
В своем втором сезоне выступлений за "Реал Сосьедад" Исак совершил настоящий прорыв. Александер забил 12 голов в рамках Ла Лиги, включая 10 в девяти последних играх.
Своей результативностью 21-летний швед привлек внимание крупнейших клубов Европы, среди которых, как утверждает Daily Mirror, находится и "Сити".
Дортмундская "Боруссия", летом 2019 продавшая Исака в "Реал Сосьедад" за 6 миллионов фунтов, сохраняет опцию обратного выкупа Александера примерно за 25 млн. фунтов, однако игрок не хочет возвращаться в Бундеслигу.
Будет это Исак или нет, но "Сити" решительно настроен обзавестись еще одним нападающим грядущим летом, ведь контракт Серхио Агуэро близится к своему концу.
Популярное сейчас
- Что это было?! ВИДЕО гениального гола пяткой из трясины английского футбола
- Новый контракт Яремчука, бразильский новичок Металла. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- 12-й игрок: как в Алжире боллбой вынес мяч из пустых ворот
- Отец голкипера Ливерпуля Алиссона Беккера найден мертвым
- Щелбаны, бильярд и пиво: Диего Коста весело проводит отпуск
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала