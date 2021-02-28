Тухель: Пытался подписать Бруну Фернандеша в ПСЖ

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил восхищение Бруну Фернандешем из "Манчестер Юнайтед" и признался, что хотел заполучить португальского полузащитника в свой бывший клуб ПСЖ.

"Антеро Энрике, мой первый спортивный директор в Париже, сам португалец, и он очень хорошо знал Фернандеша. Мы упорно сражались, чтобы заполучить его в свою команду. Я детально изучил его, мы смотрели все больше и больше матчей с его участием, мы следили за ним и контактировали с ним, чтобы подписать его.

Я бесконечно уважаю этого парня, который приехал из Португалии в сильнейшую лигу Европы, присоединившись к одному из крупнейших клубов в Премьер-Лиге, и сразу же стал проявлять себя таким образом.

Это нечто выдающееся. Он является одним из лучших полузащитников в мире, и он оказал огромное влияние на свою команду. Нужно быть игроком абсолютного топ-уровня, чтобы в одиночку произвести такой эффект. Однако их атакующая игра так сильно зависит от него, поэтому для нас имеет ключевое значение плотно опекать его", — цитирует Тухеля Goal.