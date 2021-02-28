Форвард "Челси" Тимо Вернер рассказал о том, как справлялся с трудным периодом в последние месяцы.

15 февраля немец забил в ворота "Ньюкасла" в 24-м туре АПЛ, прервав 13-матчевую безголевую серию в чемпионате.

"Период, когда я не забивал, был худшим в моей карьере, потому что я никогда не упускал столько крупных моментов. Я никогда не забивал так долго, поэтому был очень счастлив, что все закончилось два матча назад. Без этих чувств было тяжело.

Оглядываясь на свои полгода в "Челси", могу сказать, что это не самое трудное время в карьере. Плюсы в том, чтобы узнать что-то новое. Когда у тебя голевая засуха, ты чему-то учишься у себя.

Многое узнаешь о том, как справляться с такими ситуациями. Это было лучшее время, чтобы узнать больше нового. На плохих отрезках ты учишься большего всего, именно это произошло в прошлом месяце", – сказал Вернер Sky Sports.