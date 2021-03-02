Скончался легендарный футболист Ливерпуля

Сегодня, 2 марта, в возрасте 82 лет после борьбы с болезнью умер бывший игрок "Ливерпуля" Иан Сент-Джон, об этом сообщила пресс-служба "красных".

"Мы глубоко опечалены смертью настоящей легенды "Энфилда", Иана Сент-Джона. В это непростое и грустное время мысли всей семьи "Ливерпуля" связаны с близкими легенды. Покойся с миром, Иан (1938-2021)".

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Отметим, что Сент-Джон перешел в "Ливерпуль" в 1961 году. За 10 лет в клубе Иан сыграл 425 матчей и забил 118 голов. В сезоне-1964/1965 мерсисайдцы впервые за 70 лет одержали победу в Кубке Англии, в финале Иан провел победный гол в ворота "Лидс Юнайтед".