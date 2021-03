Скончался легендарный футболист Ливерпуля

Сегодня, 2 марта, в возрасте 82 лет после борьбы с болезнью умер бывший игрок "Ливерпуля" Иан Сент-Джон, об этом сообщила пресс-служба "красных".

Отметим, что Сент-Джон перешел в "Ливерпуль" в 1961 году. За 10 лет в клубе Иан сыграл 425 матчей и забил 118 голов. В сезоне-1964/1965 мерсисайдцы впервые за 70 лет одержали победу в Кубке Англии, в финале Иан провел победный гол в ворота "Лидс Юнайтед".

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Ian St John 1938-2021.