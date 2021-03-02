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Энди Коул раскритиковал стиль игры МЮ в обороне

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Энди Коул раскритиковал стиль игры МЮ в обороне

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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул поделился мнением об игре манкунианцев в нынешнем сезоне.

"Сэр Алекс Фергюсон всегда говорил нам: "Выходите на поле и получайте удовольствие. Ваша игра должна развлекать зрителя". Вот что "МЮ" должен делать — показывать привлекательный футбол. Вы должны уважать соперника, но не бояться его.

Если ты пропускаешь гол, но забиваешь больше противника — это здорово. История "Манчестер Юнайтед" показывает, что команда должна побеждать, придерживаясь определенного игрового стиля. "МЮ" не может играть от обороны в надежде одержать победу со счётом 1:0", — цитирует Коула The Mirror.

"Манчестер Юнайтед" набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" (62) на 12 очков.

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В статье: Энди Коул Манчестер Юнайтед
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