Энди Коул раскритиковал стиль игры МЮ в обороне

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул поделился мнением об игре манкунианцев в нынешнем сезоне.

"Сэр Алекс Фергюсон всегда говорил нам: "Выходите на поле и получайте удовольствие. Ваша игра должна развлекать зрителя". Вот что "МЮ" должен делать — показывать привлекательный футбол. Вы должны уважать соперника, но не бояться его.

Если ты пропускаешь гол, но забиваешь больше противника — это здорово. История "Манчестер Юнайтед" показывает, что команда должна побеждать, придерживаясь определенного игрового стиля. "МЮ" не может играть от обороны в надежде одержать победу со счётом 1:0", — цитирует Коула The Mirror.

"Манчестер Юнайтед" набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" (62) на 12 очков.