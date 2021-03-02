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Дин Смит: Грилиш еще не готов, поэтому он не полетит с нами в Шеффилд
Тренер рассказал о сроках восстановления игрока
Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит рассказал о состоянии капитана и полузащитника бирмингемцев Джека Грилиша.
"Он еще не готов, поэтому он не полетит с нами в Шеффилд. Мы очень расстроены, потому что Грилиш — игрок мирового класса, с ним команда играет лучше. Но травмы — часть футбола. Он все еще чувствует дискомфорт при определенных движениях. Когда это пройдет — Джек сразу же присоединится к команде на тренировках.
Было много разговоров на тему того, что "Астон Вилла" — команда одного игрока, что без Грилиша мы не сможем побеждать. Но я твердо верю в своих игроков", — цитирует Смита Sky Sports.
"Астон Вилла" в 24 матчах набрала 39 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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