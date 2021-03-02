Оле-Гуннар Сульшер приравнял пандемию коронавируса к Второй мировой войне

Наставник английского "Манчестер Юнайтед" норвежец Оле-Гуннар Сульшер высказался о том, как команде удалось адаптироваться к новым условиям жизни после начала пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Меня никто не удивил, потому что мы знаем, на что способны ребята. Я поражен тем, как они справлялись со всей этой ситуацией, с этим сезоном, с пандемией. У них не было возможности вести активную жизнь, они не могли переключиться от футбола. Обычно ты идешь на встречу с друзьями, в кинотеатр, на ужин или на концерт. А сейчас это невозможно!

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