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Оле-Гуннар Сульшер приравнял пандемию коронавируса к Второй мировой войне

Англия
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Самый странный год за всю жизнь

Оле-Гуннар Сульшер приравнял пандемию коронавируса к Второй мировой войне

FotMob

Новина українською

Наставник английского "Манчестер Юнайтед" норвежец Оле-Гуннар Сульшер высказался о том, как команде удалось адаптироваться к новым условиям жизни после начала пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Меня никто не удивил, потому что мы знаем, на что способны ребята. Я поражен тем, как они справлялись со всей этой ситуацией, с этим сезоном, с пандемией. У них не было возможности вести активную жизнь, они не могли переключиться от футбола. Обычно ты идешь на встречу с друзьями, в кинотеатр, на ужин или на концерт. А сейчас это невозможно!

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Теперь жизнь такая: четверг, воскресенье, среда, суббота. Я был поражен. Это главный вывод, который я усвоил. Этот год стал самым удивительным за всю нашу жизнь. К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны, но эти времена и ограничения были почти такими же строгими. Как же игроки с ними справились? Блестяще.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Сульшер коронавирус
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