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Португальский. Поединок Манчестер Сити с Вулверхэмптоном установил рекорд
По количеству португальцев
ESPN
В поединке 27 тура АПЛ "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" в стартовом составе обеих команд было аж 8 игроков из Португалии.
Как отмечает ESPN, это самое большое количество игроков из Португалии в АПЛ за всю ее историю.
В составе Вулвз это были Руи Патрисиу, Нельсон Семеду, Жоао Моутинью, Рубен Невес, Педро Нету, в Ман Сити - Жоау Канселу, Рубен Диаш и Бернарду Силва.
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balamyt (Boston)
03.03.2021 в 00:36
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