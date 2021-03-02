Португальский. Поединок Манчестер Сити с Вулверхэмптоном установил рекорд

В поединке 27 тура АПЛ "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" в стартовом составе обеих команд было аж 8 игроков из Португалии.

Как отмечает ESPN, это самое большое количество игроков из Португалии в АПЛ за всю ее историю.

В составе Вулвз это были Руи Патрисиу, Нельсон Семеду, Жоао Моутинью, Рубен Невес, Педро Нету, в Ман Сити - Жоау Канселу, Рубен Диаш и Бернарду Силва.