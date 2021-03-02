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Португальский. Поединок Манчестер Сити с Вулверхэмптоном установил рекорд

Англия
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По количеству португальцев

Португальский. Поединок Манчестер Сити с Вулверхэмптоном установил рекорд

ESPN

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В поединке 27 тура АПЛ "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" в стартовом составе обеих команд было аж 8 игроков из Португалии.

Как отмечает ESPN, это самое большое количество игроков из Португалии в АПЛ за всю ее историю.

В составе Вулвз это были Руи Патрисиу, Нельсон Семеду, Жоао Моутинью, Рубен Невес, Педро Нету, в Ман Сити - Жоау Канселу, Рубен Диаш и Бернарду Силва.

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В статье: Португалия Вулверхэмптон Манчестер Сити (Англия) АПЛ
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
03.03.2021 в 00:36
Если добавить сюда 5-6 бразильцев . 1 бельгийца и 1 турка ..то сколько англичан осталось играть за обе команды играть..Думаю что не больше 5-6...Так что в АПЛ наверно лимита нет
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