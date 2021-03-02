Манчестер Сити - Вулверхэмптон 4:1. Сопротивление бесполезно

Дежурная, но все равно прекрасная победа команды Гвардиолы. Главный козырь "Сити" в последних матчах - это фантастическое понимание между игроками, их чутье и знание, где окажется мяч. Буквально вездесущими оказываются "горожане", волшебники футбола, которых ни одна сила, если хотите - магия, не может остановить. "Волки" от всей души старались, приложили максимум своих умений, отдали всех себя. И гости были близки к почетной ничье, но проиграли с крупным счетом. А кто бы не проиграл?

Традиционно подопечные Гвардиолы начали игру с места в карьер, сразу побежали вперед, стали прижимать соперника к их воротам. "Вулверхэмптон" продержался недолго, уже на 15-й минуте мяч побывал в воротах команды Нуну Санту. Автогол всегда неприятный, курьезный момент, особенно в дебюте. Дендокер неудачно прерывал прострел к воротам и срезал мяч в сетку.

К чести гостей стоит признать, что они не посыпались, выдержали дальнейшее давление, невероятный прессинг. Хозяева организовали несколько настоящих штурмов, не многие могли бы продержаться. В первом тайме еще раз мяч побывал в воротах гостей, но его отменили из-за офсайда. Помог арбитрам ВАР. А также Бернарду Силва не реализовал невероятно верный шанс и из выгодной позиции пробил неточно.

Второй тайм начался с атак "Ман Сити", ничего другого и не ожидалось, хотя "Вулверхэмптон" постепенно стал действовать смелее. Команда Нуну Санту организовала пару-тройку контрвыпадов, а затем неожиданно забила. Прошел навес от Моутиньо, Коуди выиграл борьбу за верховой мяч и пробил головой в дальний угол 1:1.

Казалось, интрига! Середняк Премьер-лиги остановит победный ход самого "Ман Сити". Еще некоторое время манкунианцы приходили в себя от пропущенного мяча, переводили дыхание, и принялись делать, то что умеют лучше всего. Атаковали с использованием короткого и среднего паса "горожане", легко переходили центр поля, без проблем подбирались к штрафной. Жезус забил после короткой перепасовки, впрочем, и удар у бразильца вышел (поймал он мяч).

"Волки" может и хотели рискнуть, снова пойти в наступление, чтобы отыграться. Так было бы правильно. Но не успели гости. Даже допустить самой мысли, что снова счет станет ничейным - для хозяев оказалось недопустимым. Быстрый выпад, несколько передач (каждый волшебник на своем месте) и Марез классным ударом сделал счет 3:1.

До разгрома дело довел герой встречи, опять же отличился Жезус. Фактически в пустые ворота добил мяч Габриэль, когда гости думали про финальный сигнал арбитра. Арбитр еще посмотрел ВАР, гол засчитал, и все же дал свисток. Все справедливо. Может разгрома "волки" и не заслужили, но на ничью не сподобились. А кто другой смог бы выстоять? Посмотрим, что на выходных в манчестерском дерби сможет сделать команда Сульшера. Вот это будет действительно очень интересно.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Манчестер Сити - Вулверхэмптон 4:1

Голы: Дендокер 15 (авт.), Жезус 80, Марез 90, Жезус 90+4 - Коуди 62

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 27. Канселу, 7. Стерлинг , 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Силва (Гюндоган 82), 9. Жезус, 26. Марез.

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 2. Хувер, 16. Коуди, 19. Хонни (Силва 55), 22. Семеду, 32. Дендокер, 8. Невеш (Отасоуи 90), 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру.

Предупреждение: Педру 71