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Манчестер Сити - Вулверхэмптон 4:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон, 2 марта 2021, чемпионат Англии
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон, которые встречались в 29-м туре английской Премьер-лиги. Лидер чемпионата открыл счет благодаря автоголу, пропустил в ответ после перерыва, но дубль Габриэля Жезуза и гол Мареза сделали свое дело - команда Гвардиолы выиграла 21-й матч подряд. Отрыв от ближайшего преследователя уже насчитывает 15 очков.
Английская Премьер-лига. 29-й тур
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 4:1
Голы: Дендокер 15 (авт.), Жезус 80, Марез 90, Жезус 90+4 - Коуди 62
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