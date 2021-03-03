Манчестер Сити - Вулверхэмптон 4:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон, которые встречались в 29-м туре английской Премьер-лиги. Лидер чемпионата открыл счет благодаря автоголу, пропустил в ответ после перерыва, но дубль Габриэля Жезуза и гол Мареза сделали свое дело - команда Гвардиолы выиграла 21-й матч подряд. Отрыв от ближайшего преследователя уже насчитывает 15 очков.

Английская Премьер-лига. 29-й тур

Манчестер Сити - Вулверхэмптон 4:1

Голы: Дендокер 15 (авт.), Жезус 80, Марез 90, Жезус 90+4 - Коуди 62