До рекорда ногой подать: у Манчестер Сити – третья по продолжительности победная серия в ТО5-лигах

Вчера, 2 марта, "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы обыграл "Вулверхэмптон" Нуну Эшпириту Санту (4:1). Эта победа стала для "горожан" 21-й подряд во всех соревнованиях. Таким образом, "небесно-голубые" на данный момент находятся на третьей позиции по продолжительности победной серии в ТОП-5 европейских лигах.

Отметим, что у мадридского "Реала" в эпоху Карло Анчелотти было 22 победы (2014), у мюнхенской "Баварии" Ханса-Дитера Флика 23 виктории (2020).

Для того чтобы сравняться с немецким грандом, "Сити" нужно обыграть "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон" в рамках поединков Английской Премьер-лиги. Сейчас команда Пепа сравнялась с "Арсеналом" (21 победа, 1998-1999).