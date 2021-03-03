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До рекорда ногой подать: у Манчестер Сити – третья по продолжительности победная серия в ТО5-лигах

Англия
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До рекорда ногой подать: у Манчестер Сити – третья по продолжительности победная серия в ТО5-лигах

Eurosport

Новина українською

Вчера, 2 марта, "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы обыграл "Вулверхэмптон" Нуну Эшпириту Санту (4:1). Эта победа стала для "горожан" 21-й подряд во всех соревнованиях. Таким образом, "небесно-голубые" на данный момент находятся на третьей позиции по продолжительности победной серии в ТОП-5 европейских лигах.

Отметим, что у мадридского "Реала" в эпоху Карло Анчелотти было 22 победы (2014), у мюнхенской "Баварии" Ханса-Дитера Флика 23 виктории (2020).

Для того чтобы сравняться с немецким грандом, "Сити" нужно обыграть "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон" в рамках поединков Английской Премьер-лиги. Сейчас команда Пепа сравнялась с "Арсеналом" (21 победа, 1998-1999).

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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