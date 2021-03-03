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До рекорда ногой подать: у Манчестер Сити – третья по продолжительности победная серия в ТО5-лигах
Давайте считать
Eurosport
Вчера, 2 марта, "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы обыграл "Вулверхэмптон" Нуну Эшпириту Санту (4:1). Эта победа стала для "горожан" 21-й подряд во всех соревнованиях. Таким образом, "небесно-голубые" на данный момент находятся на третьей позиции по продолжительности победной серии в ТОП-5 европейских лигах.
Отметим, что у мадридского "Реала" в эпоху Карло Анчелотти было 22 победы (2014), у мюнхенской "Баварии" Ханса-Дитера Флика 23 виктории (2020).
Для того чтобы сравняться с немецким грандом, "Сити" нужно обыграть "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон" в рамках поединков Английской Премьер-лиги. Сейчас команда Пепа сравнялась с "Арсеналом" (21 победа, 1998-1999).
???? Victorias seguidas de equipos de las 5 grandes Ligas— Silvio Maverino (desde casa) (@mavegol) March 3, 2021
2⃣3⃣ - Bayern Munich ???????? (2020)
2⃣2⃣ - Real Madrid ???????? (2014)
2⃣1⃣ - Manchester City ???????????????????????????? (2020-2021) ???? pic.twitter.com/fNSkRSnx9F
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