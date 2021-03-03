Гвардиола: Зима в Англии – это ад, но Манчестер Сити играл невероятно

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу "горожан" над "Вулверхэмптоном" во вчерашнем поединке чемпионата Англии (4:1). Цитируют испанца портал Goal.com и BBC.

"Мы немного заволновались, когда счет стал 1:1, но отреагировали и забили. Заслуженно победили. Матчи сейчас непростые, однако, мы смогли победить на последних минутах".

"Соперник был опасным, физически и психологически сильным. Мы продолжили контролировать снаряд после пропущенного гола и не собирались сдаваться. Календарь очень плотный".