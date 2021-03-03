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Гвардиола: Зима в Англии – это ад, но Манчестер Сити играл невероятно

Англия
(1 голосов)

Комплименты в адрес собственных же подопечных

Гвардиола: Зима в Англии – это ад, но Манчестер Сити играл невероятно

AA

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу "горожан" над "Вулверхэмптоном" во вчерашнем поединке чемпионата Англии (4:1). Цитируют испанца портал Goal.com и BBC.

"Мы немного заволновались, когда счет стал 1:1, но отреагировали и забили. Заслуженно победили. Матчи сейчас непростые, однако, мы смогли победить на последних минутах".

"Соперник был опасным, физически и психологически сильным. Мы продолжили контролировать снаряд после пропущенного гола и не собирались сдаваться. Календарь очень плотный".

"О рекордах мы поговорим потом. Зима в Англии – это ад, но "Манчестер Сити" играл невероятно. Я очень горжусь. Но "Ливерпуль" все еще остается чемпионом. Чтобы взять АПЛ, нам нужны очки. Сейчас мы думаем только о "Юнайтед".

Читайте такжеГвардиола – о титуле АПЛ: Если кто-то в Манчестер Сити думает, что работа сделана, то он не будет играть

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
BBC

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Комментарии (3)
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Andre 1972 (Харьков)
03.03.2021 в 13:20
Чем ему не нравиться зима в Англии- это же не Канада ? Климат мягкий морской летом не жарко а зимой не холодно!!! Да конечно в Барселоне зима комфортней , но и в Британии жить можно!
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Como estas (Santa-Pola)
03.03.2021 в 13:47
Однозначно. У нас -15, а там минимум +5, а то и +15
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0
0
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 14:14
Зима в Англии это боксинг дэй , старт кубков и начало плей офф ЛЧ. Бешеный график, речь об этом, а не о погоде.
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0
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