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Гвардиола: Зима в Англии – это ад, но Манчестер Сити играл невероятно
Комплименты в адрес собственных же подопечных
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу "горожан" над "Вулверхэмптоном" во вчерашнем поединке чемпионата Англии (4:1). Цитируют испанца портал Goal.com и BBC.
"Мы немного заволновались, когда счет стал 1:1, но отреагировали и забили. Заслуженно победили. Матчи сейчас непростые, однако, мы смогли победить на последних минутах".
"Соперник был опасным, физически и психологически сильным. Мы продолжили контролировать снаряд после пропущенного гола и не собирались сдаваться. Календарь очень плотный".
"О рекордах мы поговорим потом. Зима в Англии – это ад, но "Манчестер Сити" играл невероятно. Я очень горжусь. Но "Ливерпуль" все еще остается чемпионом. Чтобы взять АПЛ, нам нужны очки. Сейчас мы думаем только о "Юнайтед".
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