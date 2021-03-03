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Артета отреагировал на слухи о его переходе в Барселону
Микель не собирается уходить из Арсенала
Нынешний наставник лондонского "Арсенала" признался, что ему в настоящий момент комфортно в стане "канониров".
"Во время президентских выборов в "Барселоне" всегда будут спекуляции. Это большой клуб, там я стал игроком, нас всегда будут связывать друг с другом. Но я полностью сосредоточен на работе, которую мне нужно делать в "Арсенале", а работы здесь много, что мне нравится. Для меня тренировать этот клуб – привилегия, и я счастлив.
Сегодня я тренер "Арсенала" и буду им завтра, мне это очень нравится, и я хочу добиться большего", – цитирует Артету Sky Sports.
В системе "Барселоны", будучи игроком, Артета пребывал с 1997 по 2001 год.
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