Артета отреагировал на слухи о его переходе в Барселону

Нынешний наставник лондонского "Арсенала" признался, что ему в настоящий момент комфортно в стане "канониров".

"Во время президентских выборов в "Барселоне" всегда будут спекуляции. Это большой клуб, там я стал игроком, нас всегда будут связывать друг с другом. Но я полностью сосредоточен на работе, которую мне нужно делать в "Арсенале", а работы здесь много, что мне нравится. Для меня тренировать этот клуб – привилегия, и я счастлив.

Сегодня я тренер "Арсенала" и буду им завтра, мне это очень нравится, и я хочу добиться большего", – цитирует Артету Sky Sports.

В системе "Барселоны", будучи игроком, Артета пребывал с 1997 по 2001 год.