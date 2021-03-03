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Манчестер Юнайтед требует большую компенсацию у Интера за трансфер Лукаку

Англия
(1 голосов)

Англичане хотят забрать одного из игроков

Манчестер Юнайтед требует большую компенсацию у Интера за трансфер Лукаку

sportsnet

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"Интер" не выплатил "Манчестер Юнайтед" бонус за трансфер нападающего Ромелу Лукаку. По условиям сделки, это грозит итальянскому клубу крупным штрафом, утверждает Corriere dello Sport.

"Интер" купил бельгийского нападающего летом 2019 года за 74 миллиона евро. Также клуб должен был выплатить "МЮ" бонус в размере 5 миллионов.

Однако итальянский клуб просрочил выплату. По данным источника, за это "Интеру" полагается штраф в размере 50 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" уже объявил о своих претензиях, но отметил, что готов в качестве компенсации забрать одного из игроков миланцев.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
03.03.2021 в 17:04
WHAT!??? Що це за... "Інтер" купив Лукаку влітку 2019 року за 74 млн євро. Також Інтер повинен був виплатити "МЮ" бонус у розмірі 5 млн. Однак Інтер прострочив виплату. За даними джерела, за це "Інтеру" накладається штраф у розмірі 50 млн євро. це як... 5 млн - буде 50 млн - що за нх арифметика!? НА ЕШАФОТ придурка який підписував такий ідіотичну трансферну угоду... пзц, я звісно вболівальник манкуніанців але Інтернаціонале у цій ситуації відверто шкода, якщо це насправді виявляється так... замість 5 - штраф 50 млн...
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