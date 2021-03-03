АПЛ. Лестер не справился с Бернли, Шеффилд Юнайтед в меньшинстве обыграл Астон Виллу

В дебюте "Лестер" допустил грубейшую ошибку в обороне, что сказалось на весь дальнейший матч. Обрезка возле ворот Шмейхеля, Выдра перехватил мяч, в касание обыграл защитника, вышел один на один с голкипером и пробил без шансов для него. Конечно, "лисы" сразу бросились отыгрываться, пошли вперед большими силами, хотя атаки гостей оказывались не особо убедительными.

"Бернли" играл по счету, вторым номером и очень даже неплохо отбивался. Даже пропущенный мяч Ихеаначо не смутил хозяев. Ндиди навесил в штрафную, а форвард классно поймал мяч слету - 1:1. Подопечные Шона Дайча понимали, что соперник хоть и из лидирующей группы, но не такой опасный, как еще месяц назад. После двух поражений "лисы" встречались с приемлемым оппонентом (как казалось), но "Бернли" тоже нужны очки в борьбе за выживание.

Лучше выглядели гости, при этом, создали недостаточно моментов для победы. Да и "Бернли" заслужил на одно очко, не много, но отдалившись от 18-й позиции - 6 баллов от зоны вылета лучше, чем пять. Команда Роджерса пока еще остается на третьем месте.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Лестер 1:1

Голы: Выдра 5 - Ихеаначо 34

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 4. Корк, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 6. Ми, 27. Выдра, 9. Вуд.

Лестер: 1. Шмейхель, 4. Сеюнджю, 21. Перейра, 25. Ндиди, 27. Кастань, 18. Амарти, 20. Чаудри, 8. Тилеманс, 24. Менди, 9. Варди, 14. Ихеаначо.

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Вряд ли "Шеффилд Юнайтед" сохранит прописку в элите (разве только чудо поможет "клинкам"), но нервы многим командам еще попортит. "Астон Вилла" в прошлом туре добыла яркую победу над "Лидсом", сохраняла хорошие шансы побороться за еврокубки, но неожиданно уступила явному аутсайдеру. В первом тайме Макголдрик воспользовался пасом Болдока, бирмингемцы предприняли невероятное множество попыток отыграться (16 ударов по воротам), однако не смогли забить. Более того, Джагелка слишком грубо сыграл в отборе, его удалили, что, правда, не помогло гостям. Бесславное поражение "львов".

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 1:0

Голы: Макголдрик 30

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 15. Джагелка, 4. Флек, 7. Ландстрем, 16. Норвуд, 22. Ампаду, 29. Брайан, 17. Макголдрик, 24. Брюстер.

Астон Вилла: 26. Мартинес, 5. Мингс, 15. Конса, 18. Таргетт, 7. МакГинн, 11. Уоткинс, 19. Накамба, 27. Эль-Мухаммади, 41. Рэмси, 15. Траоре, 21. Эль-Гази.

Удаление: Джагелка 57