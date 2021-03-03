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На футбольных матчах в Англии поминают легенду Ньюкасла и Уотфорда
На днях он отошел в мир иной
Tim Krul
Перед матчами АПЛ и Чемпионшипа на стадионах минутой молчания почтили Гленна Редера - известного английского футболиста-защитника и тренера.
Он скончался 28 февраля в возрасте 65 лет.
Карьера Гленна Редера продолжалась с 1973 по 1993 годы. Он играл за "Лейтон Ориент", "Куинз Парк Рейнджерс", "Ноттс Каунти", "Ньюкасл Юнайтед", "Уотфорд" и заканчивал карьеру в "Джиллингеме".
В общем провел более 500 матчей в профессиональном футболе.
Именно в последнем клубе Редер в 1992 году начал тренерскую карьеру. Возглавлял также "Вест Хэм", "Норвич Сити", "Уотфорд". Работал помощником тренера в "Шеффилд Уэнсдей", руководящим советником в "Стивенидж" (2016-2018).
Последние 18 лет боролся с опухолью мозга.
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