На футбольных матчах в Англии поминают легенду Ньюкасла и Уотфорда

Перед матчами АПЛ и Чемпионшипа на стадионах минутой молчания почтили Гленна Редера - известного английского футболиста-защитника и тренера.

Он скончался 28 февраля в возрасте 65 лет.

Карьера Гленна Редера продолжалась с 1973 по 1993 годы. Он играл за "Лейтон Ориент", "Куинз Парк Рейнджерс", "Ноттс Каунти", "Ньюкасл Юнайтед", "Уотфорд" и заканчивал карьеру в "Джиллингеме".

В общем провел более 500 матчей в профессиональном футболе.

Именно в последнем клубе Редер в 1992 году начал тренерскую карьеру. Возглавлял также "Вест Хэм", "Норвич Сити", "Уотфорд". Работал помощником тренера в "Шеффилд Уэнсдей", руководящим советником в "Стивенидж" (2016-2018).

Последние 18 лет боролся с опухолью мозга.