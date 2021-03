Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0. Садись Оле, единица

Английская Премьер-Лига, 29-й тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

Судья: Андре Марринер

Эта безголевая ничья стала уже шестой в этом сезоне чемпионата для "Манчестер Юнайтед", и теперь третьей подряд во всех турнирах. Кроме того, никто из команд АПЛ пока не имеет такого достижения. Но еще "маникунианцы" продолжили и свою беспроигрышную выездную серию, которая составляет 20 матчей. Кстати, первые 14 поединков в гостях в этом сезоне "красные дьяволы" или выиграли, или сыграли вничью, таким образом повторив достижение того "Золотого Арсенала" 2003-2004 гг.

Начали уверенно именно подопечные Сульшера. Сначала удар Матича после рикошета в хорошем прыжке с девятки вытащил Гуайта, а затем Рашфорд качнул соперника, однако не попал в створ ворот из-пределов штрафной. Эти два момента - вся опасность, что подарили команды во время первого тайма. В целом это выглядело как постоянный неудачный напор от "МЮ", и единичные выпады в атаку игроков "КП", однако, как мы видим, безрезультатно.

Во втором тайме на "Селхерсте" припарковался настоящий лондонский автобус. Его пытался протаранить старенький пикап из Манчестера с ходовой, которая не позволяет ему двигаться. Первый опасный удар гости смогли нанести за 10 минут до окончания встречи: Гринвуд пробил из-за пределов штрафной чуть выше девятки. Достаточно хорошо в обороне играли "орлы". Да и свой момент нашли под занавес матча - более опасный за всех соперника вместе взятых. Ван Анхольт оказался один на один с Дином Хендерсоном, но англичанин перервал романтическое свидание своим сейвом.

Mason went close moments ago, but we're into the final ???? minutes at Selhurst Park...



???? #MUFC

#️⃣ #CRYMUN

???? #PL pic.twitter.com/3sFJKKJHzw