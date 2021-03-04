Тухель: В следующем сезоне Челси может побороться за титул АПЛ

Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель пообщался с прессой накануне поединка с "Ливерпулем". Приводят слова немецкого специалиста Sky Sports и ESPN.

"Сократим ли мы разрыв с "Манчестер Сити" в текущей кампании? Это невозможно. Однако в следующем розыгрыше мы начнем все с нуля. Даже в этом сезоне у "горожан" были проблемы, но никто ими не воспользовался. В кампании-2021-22 "Челси" будет бороться за все возможные титулы, в том числе и АПЛ".

"Тот успех, которого достигли Клопп и Гвардиола, не случаен. Это нужно заработать и заслужить, данный уровень не свалился на них с неба. Я тоже желаю приблизиться к таким результатам в "Челси".