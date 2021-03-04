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Тухель: В следующем сезоне Челси может побороться за титул АПЛ
Согласны с Томасом?
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Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель пообщался с прессой накануне поединка с "Ливерпулем". Приводят слова немецкого специалиста Sky Sports и ESPN.
"Сократим ли мы разрыв с "Манчестер Сити" в текущей кампании? Это невозможно. Однако в следующем розыгрыше мы начнем все с нуля. Даже в этом сезоне у "горожан" были проблемы, но никто ими не воспользовался. В кампании-2021-22 "Челси" будет бороться за все возможные титулы, в том числе и АПЛ".
"Тот успех, которого достигли Клопп и Гвардиола, не случаен. Это нужно заработать и заслужить, данный уровень не свалился на них с неба. Я тоже желаю приблизиться к таким результатам в "Челси".
"Конечно, сравнения с Юргеном мне приятны. Тем не менее, мы и вполовину не так близки, как все думают. Многие считают, что раз я прошел по тому же пути, что и он, то это так и есть, но нет".
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