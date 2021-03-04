  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль - Челси: хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти клубы? Квиз
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Челси: хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти клубы? Квиз

Англия
(1 голосов)

Хватит вам четырех минут?

Ливерпуль - Челси: хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти клубы? Квиз

Eurosport

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В 29-м туре АПЛ "Ливерпуль" попытается сократить отставание от МЮ и "Лестера", которые накануне играли вничью. Подопечные Юргена Клоппа в родных стенах будут принимать лондонский "Челси", который идет пятым и опережает "красных" на одно очко.

Перед этим матчем предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали в этих командах, пройдя наш квиз. Вам будет дано 20 футболистов и четыре минуты. В тесте будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...