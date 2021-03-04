Ливерпуль - Челси: хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти клубы? Квиз

В 29-м туре АПЛ "Ливерпуль" попытается сократить отставание от МЮ и "Лестера", которые накануне играли вничью. Подопечные Юргена Клоппа в родных стенах будут принимать лондонский "Челси", который идет пятым и опережает "красных" на одно очко.

Перед этим матчем предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали в этих командах, пройдя наш квиз. Вам будет дано 20 футболистов и четыре минуты. В тесте будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.