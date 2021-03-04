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Анчелотти: Я надеюсь, что Милан станет чемпионом
Карло переживает за свою бывшую команду
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал чемпионскую гонку в Серии А.
"Я надеюсь, что "Милан" станет чемпионом, даже если это будет тяжело" — "Интер" идет в высоком темпе. "Боюсь, мой друг Антонио Конте не согласится со мной в этом желании", — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.
Анчелотти тренировал "Милан" с 2001 по 2009 год и стал вместе с клубом чемпионом Италии и двукратным победителем Лиги чемпионов.
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