Гвардиола: Я ненавижу ноябрь, декабрь, январь, февраль в Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о продлении контракта с клубом и работе на Туманном Альбионе.

"Оглядываясь на пять лет, которые я провел в "Манчестер Сити", я чувствую себя прекрасно. Сейчас мне очень комфортно. Я чувствовал себя хорошо и в прошлом сезоне, даже несмотря на отсутствие трофеев. У меня есть друзья, я чувствую себя защищенным, я чувствую любовь фанатов, команда следует за моими идеями, мне нравится работать с этими футболистами.

У меня есть невероятные условия для работы. Я ненавижу ноябрь, декабрь, январь, февраль в Англии, потому что мне бы хотелось видеть более хорошую погоду. Но у меня есть всё. Всё, чтобы выполнять свою работу. Именно поэтому я продлил контракт с "Сити". Это главная причина.

Я не говорю, что мне было плохо в "Баварии" или "Барселоне", но при работе с этими клубами я всегда мечтал оказаться в Англии. Я хотел поработать в стране Шекспира, The Beatles и Oasis. Англия – это не только футбол, но и кино, и театр. Особенная страна", – сказал Гвардиола в интервью Рио Фердинанду для BT Sport.