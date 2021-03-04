Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Я ненавижу ноябрь, декабрь, январь, февраль в Англии
Все из-за погоды
mancity.com
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о продлении контракта с клубом и работе на Туманном Альбионе.
"Оглядываясь на пять лет, которые я провел в "Манчестер Сити", я чувствую себя прекрасно. Сейчас мне очень комфортно. Я чувствовал себя хорошо и в прошлом сезоне, даже несмотря на отсутствие трофеев. У меня есть друзья, я чувствую себя защищенным, я чувствую любовь фанатов, команда следует за моими идеями, мне нравится работать с этими футболистами.
У меня есть невероятные условия для работы. Я ненавижу ноябрь, декабрь, январь, февраль в Англии, потому что мне бы хотелось видеть более хорошую погоду. Но у меня есть всё. Всё, чтобы выполнять свою работу. Именно поэтому я продлил контракт с "Сити". Это главная причина.
Я не говорю, что мне было плохо в "Баварии" или "Барселоне", но при работе с этими клубами я всегда мечтал оказаться в Англии. Я хотел поработать в стране Шекспира, The Beatles и Oasis. Англия – это не только футбол, но и кино, и театр. Особенная страна", – сказал Гвардиола в интервью Рио Фердинанду для BT Sport.
Популярное сейчас
- Нове-Место. Сборная Украины подала протест и вернула четвертое место
- Кубок Украины. Агробизнес примет Динамо на стадионе в Тернополе
- Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Украины
- TMW: Ради подписания Госенса из Аталанты Сити летом готов продать Зинченко
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
Новости по теме
- 10:33 Зарубежные Гвардиола: Зима в Англии – это ад, но Манчестер Сити играл невероятно
- 09:33 Зарубежные До рекорда ногой подать: у Манчестер Сити – третья по продолжительности победная серия в ТО5-лигах
- 10:00 Зарубежные Гвардиола – о титуле АПЛ: Если кто-то в Манчестер Сити думает, что работа сделана, то он не будет играть