  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший игрок Вест Хэма подписал контракт с Уотфордом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок Вест Хэма подписал контракт с Уотфордом

Англия
(1 голосов)

Карлос Санчес играл и за Фиорентину

Бывший игрок Вест Хэма подписал контракт с Уотфордом

Новина українською

Полузащитник Карлос Санчес подписал контракт с "Уотфордом", сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 35-летним колумбийцем рассчитано до конца сезона-2020/21.

Последним клубом Сенчеса был "Вест Хэм", за который он выступал с 2018 по лето 2020 года. Также хавбек выступал за "Валансьен", "Эльче", "Астон Виллу", "Фиорентину" и "Эспаньол".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уотфорд Карлос Санчес Вест Хэм (Лондон) Вест Хэм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...