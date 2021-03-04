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Бывший игрок Вест Хэма подписал контракт с Уотфордом
Карлос Санчес играл и за Фиорентину
Полузащитник Карлос Санчес подписал контракт с "Уотфордом", сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 35-летним колумбийцем рассчитано до конца сезона-2020/21.
Последним клубом Сенчеса был "Вест Хэм", за который он выступал с 2018 по лето 2020 года. Также хавбек выступал за "Валансьен", "Эльче", "Астон Виллу", "Фиорентину" и "Эспаньол".
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