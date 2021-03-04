Эта команда АПЛ из своих 12 выездных поединков не забивала лишь в одном

"Эвертон" не сумел забить гол только в одном из своих 12 выездных игр Английской премьер-лиги в этом сезоне.

Это лучший показатель среди всех команд чемпионата.

А нападающий команды Доминик Калверт-Льюин за это время забил 8 из 20 голов на выезде, отмечает Opta.