Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уэльская команда английского Чемпионшипа устроила прорыв с новым тренером
Так будет и в дальнейшем?
NewsChain
За первые 10 поединков во главе "Кардиффа" Мик Маккарти выиграл 24 очка в английском Чемпионшипе.
Это наибольшее количество очков за первые 10 игр со времен Алекса Нила в "Норвиче" в 2014-15 (25), который в том сезоне привел свою команду к повышению в классе из плей-офф.
После 34 туров Кардифф занимает 8 позицию в таблице с 24 команд.
62-летний ирландец Мик Маккарти ранее тренировал "Сандерленд", "Ипсвич Таун", "Миллуолл", "Вулверхэмптон" и сборную Ирландии.
Читайте такжеМик Маккарти покинул сборную Ирландии
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сабо: Луческу такой везунчик - не сыскать. Не знаю, что он в детстве ел
- После поражения боссы Севильи зацепили Месси. Он им ответил
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская эстафета в Нове Место. Как это было
- Пеп Гвардиола назвал лучшие команды в Европе и Англии
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...