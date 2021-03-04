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Уэльская команда английского Чемпионшипа устроила прорыв с новым тренером

Англия
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Так будет и в дальнейшем?

Уэльская команда английского Чемпионшипа устроила прорыв с новым тренером

NewsChain

Новина українською

За первые 10 поединков во главе "Кардиффа" Мик Маккарти выиграл 24 очка в английском Чемпионшипе.

Это наибольшее количество очков за первые 10 игр со времен Алекса Нила в "Норвиче" в 2014-15 (25), который в том сезоне привел свою команду к повышению в классе из плей-офф.

После 34 туров Кардифф занимает 8 позицию в таблице с 24 команд.

62-летний ирландец Мик Маккарти ранее тренировал "Сандерленд", "Ипсвич Таун", "Миллуолл", "Вулверхэмптон" и сборную Ирландии.

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В статье: Мик Маккарти Кардифф
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