"Дело не в Энфилде". Клопп – о пятом поражении Ливерпуля подряд в домашних стенах

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат поединка 29-го тура АПЛ с "Челси" (0:1). Цитирует немца BBC. Напомним, "Ливерпуль" с 43 очками после 27 матчей находится на 7-й позиции в таблице АПЛ.

"В моменте с голом все решило индивидуальное мастерство Маунта. Мы знали, что его нужно плотно опекать, но не справились. Матч получился напряженным, обе команды отдали много сил. В первом тайме гости забили из офсайда, во втором провели отличную контратаку. У нас было больше моментов, чтобы забить гол".