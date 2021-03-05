Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Дело не в Энфилде". Клопп – о пятом поражении Ливерпуля подряд в домашних стенах
"Челси" постарался
Photo by Alex Livesey - Getty Images
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат поединка 29-го тура АПЛ с "Челси" (0:1). Цитирует немца BBC. Напомним, "Ливерпуль" с 43 очками после 27 матчей находится на 7-й позиции в таблице АПЛ.
"В моменте с голом все решило индивидуальное мастерство Маунта. Мы знали, что его нужно плотно опекать, но не справились. Матч получился напряженным, обе команды отдали много сил. В первом тайме гости забили из офсайда, во втором провели отличную контратаку. У нас было больше моментов, чтобы забить гол".
"Дело не в "Энфилде", у нас проблемы не только в домашних стенах. Например, с последней передачей. Это серьезный удар, но не конец. Нам нужно показать высокое качество игры. Замена Салаха? Мо сыграл очень много матчей, плюс ему немного досталось. Я мог заменить Мане или Фирмино, но решил сделать так".
Популярное сейчас
- Манчестер Сити можно вручать золото, Челси подвинул Вест Хэм. Таблица АПЛ 2020/21
- Почему Шахтер проиграл команде Первой лиги? Халат Милевского #17
- Сирота назвал самого веселого игрока в раздевалке Динамо
- TMW: Ради подписания Госенса из Аталанты Сити летом готов продать Зинченко
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 00:09 Зарубежные Пять поражений на Энфилде подряд – это антирекорд для красных. АПЛ. Ливерпуль – Челси 0:1
- 21:46 Прогнозы на футбол С прицелом на ТОП-4. Ливерпуль – Челси. Анонс и прогноз центрального матча 29-го тура АПЛ
- 21:45 Зарубежные Ливерпуль – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 29-го тура АПЛ