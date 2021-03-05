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"Дело не в Энфилде". Клопп – о пятом поражении Ливерпуля подряд в домашних стенах

Англия
(3 голосов)

"Челси" постарался

"Дело не в Энфилде". Клопп – о пятом поражении Ливерпуля подряд в домашних стенах

Photo by Alex Livesey - Getty Images

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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат поединка 29-го тура АПЛ с "Челси" (0:1). Цитирует немца BBC. Напомним, "Ливерпуль" с 43 очками после 27 матчей находится на 7-й позиции в таблице АПЛ.

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"В моменте с голом все решило индивидуальное мастерство Маунта. Мы знали, что его нужно плотно опекать, но не справились. Матч получился напряженным, обе команды отдали много сил. В первом тайме гости забили из офсайда, во втором провели отличную контратаку. У нас было больше моментов, чтобы забить гол".

"Дело не в "Энфилде", у нас проблемы не только в домашних стенах. Например, с последней передачей. Это серьезный удар, но не конец. Нам нужно показать высокое качество игры. Замена Салаха? Мо сыграл очень много матчей, плюс ему немного досталось. Я мог заменить Мане или Фирмино, но решил сделать так".

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В статье: Юрген Клопп Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
BBC

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