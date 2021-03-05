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Падение чемпиона продолжается. Ливерпуль – Челси 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
(1 голосов)

Клопп сам пока не знает, что делать

Падение чемпиона продолжается. Ливерпуль – Челси 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: Chelsea Twittter / Автор - неизвестен

Новина українською

Беззубые и медленные попытки фирменно задавить оппонента против эффектных и эффективных забросов за спину защитникам – примерно так можно описать сценарий центрального поединка 29-го тура чемпионата Англии, в котором "Челси" заслуженно вывез 3 очка с "Энфилда". "Ливерпуль" ничего не сумел поделать с обороной "синих", а Маунт наказал Трента за пустоту в его зоне.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Челси".

Ливерпуль. "Энфилд".

"Ливерпуль" – "Челси" 0:1

Гол: Маунт (42)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчуг)
05.03.2021 в 11:11
Соглашусь с рефери, за полметра и в руку мяч....точку и я бы не дал.
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