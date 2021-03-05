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Падение чемпиона продолжается. Ливерпуль – Челси 0:1. Обзор матча и видео гола
Клопп сам пока не знает, что делать
Фото: Chelsea Twittter / Автор - неизвестен
Беззубые и медленные попытки фирменно задавить оппонента против эффектных и эффективных забросов за спину защитникам – примерно так можно описать сценарий центрального поединка 29-го тура чемпионата Англии, в котором "Челси" заслуженно вывез 3 очка с "Энфилда". "Ливерпуль" ничего не сумел поделать с обороной "синих", а Маунт наказал Трента за пустоту в его зоне.
Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Челси".
Ливерпуль. "Энфилд".
Гол: Маунт (42)
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