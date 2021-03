Названы претенденты на звание лучшего игрока февраля в АПЛ

Стал известен список игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста чемпионата Англии в феврале.

В список попали Йоаким Андерсен ("Фулхэм"), Харви Барнс ("Лестер"), Жоау Канселу, Илкай Гюндоган (оба — "Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Джесси Лингард ("Вест Хэм"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон") и Рафинья ("Лидс").

В прошлом месяце лучшим игроком стал Гюндоган, до этого дважды — Фернандеш.

