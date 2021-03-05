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Названы претенденты на звание лучшего игрока февраля в АПЛ
Среди них и Лингард
Стал известен список игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста чемпионата Англии в феврале.
В список попали Йоаким Андерсен ("Фулхэм"), Харви Барнс ("Лестер"), Жоау Канселу, Илкай Гюндоган (оба — "Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Джесси Лингард ("Вест Хэм"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон") и Рафинья ("Лидс").
В прошлом месяце лучшим игроком стал Гюндоган, до этого дважды — Фернандеш.
⚪️ Joachim Andersen— Premier League (@premierleague) March 5, 2021
???? Harvey Barnes
???? Joao Cancelo
???? Bruno Fernandes
???? Ilkay Gundogan
⚒️ Jesse Lingard
???? Ruben Neves
???????? Raphinha
Who gets your vote for February's @EASPORTSFIFA Player of the Month?
➡️ https://t.co/8W5E1TDy45#PLAwards pic.twitter.com/X6kGvNED82
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