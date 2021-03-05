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"Мы были на кураже и заслужили победить". Тухель – об успехе Челси в матче с Ливерпулем
"Синие" сейчас выглядят хорошо
Getty Images
Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (0:1). Цитирует немца Sky Sports и BBC. Отметим, что лондонцы пропустили в первых 10 поединках при Тухеле всего дважды.
"Мы действовали на кураже, но в некоторых моментах нужно было играть со стиснутыми зубами. "Челси" заслужил победить – отличное командное выступление. "Ливерпуль" всегда ставит перед оппонентом много вопросов, сегодня ребята нашли ответы в матче за 6 очков".
"Чемпионат продолжается, впереди еще 11 поединков, расслабляться нельзя. Я доволен выступлением своих подопечных, интенсивностью, которую они продемонстрировали".
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