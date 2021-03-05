"Мы были на кураже и заслужили победить". Тухель – об успехе Челси в матче с Ливерпулем

Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (0:1). Цитирует немца Sky Sports и BBC. Отметим, что лондонцы пропустили в первых 10 поединках при Тухеле всего дважды.

"Мы действовали на кураже, но в некоторых моментах нужно было играть со стиснутыми зубами. "Челси" заслужил победить – отличное командное выступление. "Ливерпуль" всегда ставит перед оппонентом много вопросов, сегодня ребята нашли ответы в матче за 6 очков".