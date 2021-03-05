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"Мы были на кураже и заслужили победить". Тухель – об успехе Челси в матче с Ливерпулем

Англия
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"Синие" сейчас выглядят хорошо

"Мы были на кураже и заслужили победить". Тухель – об успехе Челси в матче с Ливерпулем

Getty Images

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Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (0:1). Цитирует немца Sky Sports и BBC. Отметим, что лондонцы пропустили в первых 10 поединках при Тухеле всего дважды.

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"Мы действовали на кураже, но в некоторых моментах нужно было играть со стиснутыми зубами. "Челси" заслужил победить – отличное командное выступление. "Ливерпуль" всегда ставит перед оппонентом много вопросов, сегодня ребята нашли ответы в матче за 6 очков".

"Чемпионат продолжается, впереди еще 11 поединков, расслабляться нельзя. Я доволен выступлением своих подопечных, интенсивностью, которую они продемонстрировали".

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
BBC

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