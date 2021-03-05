И снова травма. Кабак получил повреждение в матче с Челси

Защитник "Ливерпуля" Озан Кабак получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:1), сообщается на официальном сайте клуба.

20-летний турок получил удар по ногам и может пропустить следующий матч команды против "Фулхэма". При этом Натаниэль Филлипс и Бен Дэйвис восстановились от травм.

В текущем сезоне Кабак провел пять матчей за "Ливерпуль".