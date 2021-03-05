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И снова травма. Кабак получил повреждение в матче с Челси

Англия
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Травмы преследуют подопечных Клоппа

И снова травма. Кабак получил повреждение в матче с Челси

https://www.thisisanfield.com/

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Защитник "Ливерпуля" Озан Кабак получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:1), сообщается на официальном сайте клуба.

20-летний турок получил удар по ногам и может пропустить следующий матч команды против "Фулхэма". При этом Натаниэль Филлипс и Бен Дэйвис восстановились от травм.

В текущем сезоне Кабак провел пять матчей за "Ливерпуль".

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В статье: Ливерпуль Озан Кабак
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