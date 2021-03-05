Давид де Хеа пропустит матч с Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции подтвердил, что вратарь Давид де Хеа не сыграет в матче 27-го тура с "Манчестер Сити" из-за рождения ребенка.

"Фантастический день для Давида. Мы дадим столько времени, сколько ему будет нужно. Понимали, что Давиду нужно быть там и поддержать его девушку. Дин Хендерсон уже играл и показал, что он готов", — цитирует сайт "Манчестер Юнайтед" Сульшера.