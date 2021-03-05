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Давид де Хеа пропустит матч с Манчестер Сити
У вратаря уважительная причина
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции подтвердил, что вратарь Давид де Хеа не сыграет в матче 27-го тура с "Манчестер Сити" из-за рождения ребенка.
"Фантастический день для Давида. Мы дадим столько времени, сколько ему будет нужно. Понимали, что Давиду нужно быть там и поддержать его девушку. Дин Хендерсон уже играл и показал, что он готов", — цитирует сайт "Манчестер Юнайтед" Сульшера.
Yanay ❤️ 4•3•21 pic.twitter.com/UPyKjwn4Ws— David de Gea (@D_DeGea) March 5, 2021
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