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Манчестер Сити готов заплатить внушительную сумму за защитника Аталанты

Англия
(2 голосов)

Горожане намерены усилить фланги обороны

Манчестер Сити готов заплатить внушительную сумму за защитника Аталанты

Новина українською

"Манчестер Сити" может выкупить защитника "Аталанты" Робина Гозенса, сообщает Virgilio.it.

По информации источника, с учетом возможного ухода защитника Бенджамина Менди "Манчестер Сити" готов заплатить за Гозенса 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний немец забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи в 31 матче во всех турнирах за "Аталанту".

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В статье: Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
05.03.2021 в 19:21
За схемою 3-4-2-1, яку грає Аталанта, Госенс швидше вінгер, ніж захисник. Але якщо Пепп використовуватиме німця на місті захисника, то він буде конкурентом Зінченку.
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