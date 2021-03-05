Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити готов заплатить внушительную сумму за защитника Аталанты
Горожане намерены усилить фланги обороны
"Манчестер Сити" может выкупить защитника "Аталанты" Робина Гозенса, сообщает Virgilio.it.
По информации источника, с учетом возможного ухода защитника Бенджамина Менди "Манчестер Сити" готов заплатить за Гозенса 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 26-летний немец забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи в 31 матче во всех турнирах за "Аталанту".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Милевский определился, будет ли праздновать гол в ворота Динамо
- СМИ назвали сумму, которую Шахтер заплатил Десне за ничью с Динамо
- Динамо проведет товарищеский матч с бывшей командой Луческу
- СМИ: Манчестер Сити готовит улучшенный трудовой договор для Александра Зинченко
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
05.03.2021 в 19:21
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...