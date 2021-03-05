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Зинченко не приедет? Гвардиола не хочет отпускать игроков в сборные
Потому что после - карантин
Главный тренер английского "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола выступил против отъезда игроков команды в сборные, если они будут проходить 10-дневный карантин по возвращении в Англию.
На следующей неделе мы снова будем говорить об этом. Думаю, нет смысла, если футболисты летят в сборную, а потом будут сидеть в изоляции 10 дней после возвращения. В этом нет никакого смысла.
Мы тяжело работали, а после матчей сборных важные игроки, может, шесть, семь, восемь, девять футболистов не смогут играть 10 дней. В этом нет смысла. Они не собираются лететь [в сборные при такой ситуации]. Это точно.
Если они смогут поехать в сборную, сыграть и сразу вернуться к тренировкам, то хорошо. Мы вкладываем много времени и денег на важную часть сезона, и если 6-8 футболистов в результате не смогут играть, то в этом нет смысла, - цитирует Пепа ESPN.
Напомним, что в Ман Сити играет Александр Зинченко - игрок национальной сборной Украины.
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