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Сульшер: У МЮ нет игрового кризиса

Англия
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Наставник высказался о трёх нулях кряду

Сульшер: У МЮ нет игрового кризиса

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает три безголевых ничьи подряд признаком кризиса его команды.

"У нас просто была неделя без забитого гола. Это не так, что мы находимся в плохой форме шесть недель. Относительно недавно мы выиграли 9:0 против "Саутгемптона" и 4:0 против "Реал Сосьедад", который затем на выходных едва не победил "Реал".

Я не куплюсь на эти истории, что у нас такой уж сильный упадок формы. Нам не хватало совсем чуть-чуть. Три раза по 0:0 — это несвойственно нам, и это не то, что мы хотим. Мы хорошо оборонялись, но нам не хватало искры, чтобы забить. А эти разговоры об упадке формы ни к месту", — цитирует Сульшера ESPN.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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