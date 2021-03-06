Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель, Пеп и ещё два тренера поспорят за звание лучшего тренера месяца в АПЛ
Новый тренер "синих" здорово адаптировался на "Стэмфорде"
Getty Images
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера Премьер-лиги по итогам февраля.
Ими стали Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Томас Тухель ("Челси"), Скотт Паркер ("Фулхэм") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").
"Ман Сити" в прошлом месяце наштамповал 6 побед в 6 турах, "Фулхэм" неожиданно вернулся в борьбу за выживание благодаря 9 очкам из 18 возможных, а "Челси" и "Вулвз" выиграли по 3 игры при двух ничьих.
Результаты голосования станут известны в понедельник, 8 марта.
Популярное сейчас
- Список Шевченко, перенесенный матч Динамо, победа Черноморца. Главные новости за 5 марта
- Попович: Если Кополовец начинает говорить, то тараторит, как радио, рот не закрывается, мат через мат идет
- Примера. 26-й тур. Вильярреал проиграл Валенсии, ведя в счете. Восемь туров без побед
- Зинченко не приедет? Гвардиола не хочет отпускать игроков в сборные
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО