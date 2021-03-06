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Тухель, Пеп и ещё два тренера поспорят за звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Англия
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Новый тренер "синих" здорово адаптировался на "Стэмфорде"

Тухель, Пеп и ещё два тренера поспорят за звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Getty Images

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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера Премьер-лиги по итогам февраля.

Ими стали Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Томас Тухель ("Челси"), Скотт Паркер ("Фулхэм") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").

"Ман Сити" в прошлом месяце наштамповал 6 побед в 6 турах, "Фулхэм" неожиданно вернулся в борьбу за выживание благодаря 9 очкам из 18 возможных, а "Челси" и "Вулвз" выиграли по 3 игры при двух ничьих.

Результаты голосования станут известны в понедельник, 8 марта.

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В статье: Хосеп Гвардиола Скотт Паркер Томас Тухель Нуну Эшпириту Санту
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