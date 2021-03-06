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Рэшфорду может понадобиться операция на плече

Англия
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Маркус сыграл во всех матчах МЮ в сезоне

Рэшфорду может понадобиться операция на плече

AS

Новина українською

После возвращения с Чемпионата Европы нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду может потребоваться операция на плече.

Проблема с левым плечом возникла у Рэшфорда еще во время матча против "Арсенала" в ноябре, когда Маркус получил мышечный надрыв. Рэшфорд до сих пор испытывает дискомфорт, что сковывает его движения в матчах, включая прыжки и способность ставить корпус защитникам.

В данный момент все очевиднее, что решить существующую проблему можно только хирургическим путем, однако планы Рэшфорда принять участие в Евро-2020 отодвигают процедуру на июль.

Добавим, Маркус — единственный игрок, принявший участие во всех 42 матчах "красных дьяволов" в этом сезоне

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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