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Рэшфорду может понадобиться операция на плече
Маркус сыграл во всех матчах МЮ в сезоне
AS
После возвращения с Чемпионата Европы нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду может потребоваться операция на плече.
Проблема с левым плечом возникла у Рэшфорда еще во время матча против "Арсенала" в ноябре, когда Маркус получил мышечный надрыв. Рэшфорд до сих пор испытывает дискомфорт, что сковывает его движения в матчах, включая прыжки и способность ставить корпус защитникам.
В данный момент все очевиднее, что решить существующую проблему можно только хирургическим путем, однако планы Рэшфорда принять участие в Евро-2020 отодвигают процедуру на июль.
Добавим, Маркус — единственный игрок, принявший участие во всех 42 матчах "красных дьяволов" в этом сезоне
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