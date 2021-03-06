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АПЛ. Бернли - Арсенал 1:1. Удача и невероятное стечение обстоятельств помогли хозяевам

Англия
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Подопечные Артеты дивным образом не смогли дожать команду Дайча

АПЛ. Бернли - Арсенал 1:1. Удача и невероятное стечение обстоятельств помогли хозяевам

Фото - bizinstant.com/автор невідомий

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АПЛ. 27-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Бернли - Арсенал 1:1

Голы: Вуд 39 - Обамеянг 6

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 7. Гудмундссон, 11. Макнил, 27. Выдра, 9. Вуд.

Арсенал: 1. Лено, 3. Тирни, 21. Чамберс, 23. Луис, 6. Мари, 7. Сака, 11. Эдегор, 18. Томас, 34. Джака, 12. Виллиан, 14. Обамеянг.

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В статье: Арсенал (Лондон) Бернли
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