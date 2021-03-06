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Джака установил антирекорд по голевым ошибками
Никак швейцарец не может найти свою игру
"Бернли" противостоял "Арсеналу" в рамках 27 тура АПЛ. На 39-й минуте поединка полузащитник "канониров" Гранит Джака отдал поперечную передачу в своей штрафной площадке и попал в Криса Вуда, от которого мяч отскочил в ворота Бернда Лено.
Эта ошибка, которая привела к взятию ворот соперниками, стала уже восьмой для футболиста с начала сезона 2016/2017. Больше швейцарца так своей команде не вредил ни один из игроков АПЛ.
8 - Since the start of 2016-17, Granit Xhaka has made more errors leading to goals (8) than any other outfield player in the Premier League. Disaster. #BURARS pic.twitter.com/VAzt53Z9sV— OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2021
Отметим, что на счету Джаки один гол и два ассиста в 32-х матчах этого сезона во всех турнирах.
После ничьей с "Бернли" подопечные Микеля Артеты продолжают замыкать первую половину турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 38 очков.
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