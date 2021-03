Джака установил антирекорд по голевым ошибками

"Бернли" противостоял "Арсеналу" в рамках 27 тура АПЛ. На 39-й минуте поединка полузащитник "канониров" Гранит Джака отдал поперечную передачу в своей штрафной площадке и попал в Криса Вуда, от которого мяч отскочил в ворота Бернда Лено.

Эта ошибка, которая привела к взятию ворот соперниками, стала уже восьмой для футболиста с начала сезона 2016/2017. Больше швейцарца так своей команде не вредил ни один из игроков АПЛ.

8 - Since the start of 2016-17, Granit Xhaka has made more errors leading to goals (8) than any other outfield player in the Premier League. Disaster. #BURARS pic.twitter.com/VAzt53Z9sV