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Джака установил антирекорд по голевым ошибками

Англия
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Никак швейцарец не может найти свою игру

Джака установил антирекорд по голевым ошибками

Новина українською

"Бернли" противостоял "Арсеналу" в рамках 27 тура АПЛ. На 39-й минуте поединка полузащитник "канониров" Гранит Джака отдал поперечную передачу в своей штрафной площадке и попал в Криса Вуда, от которого мяч отскочил в ворота Бернда Лено.

Эта ошибка, которая привела к взятию ворот соперниками, стала уже восьмой для футболиста с начала сезона 2016/2017. Больше швейцарца так своей команде не вредил ни один из игроков АПЛ.

Отметим, что на счету Джаки один гол и два ассиста в 32-х матчах этого сезона во всех турнирах.

После ничьей с "Бернли" подопечные Микеля Артеты продолжают замыкать первую половину турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 38 очков.

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В статье: Арсенал (Лондон) Гранит Джака
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Источник:
Opta Joe

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