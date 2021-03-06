АПЛ. Шеффилд Юнайтед уступает Саутгемптону

Значительное преимущество в игре было у гостей, чаще они атаковали и больше хотели победить. Первый гол удалось забить с пенальти, Ампаду нарушил правила и Уорд-Праус без проблем развел голкипера и мяч по разным углам. А затем в начале второго тайма очень неудачно "клинки" выносили мяч со штрафного, Армсторонг скинул круглого на Адамса, который разрядил свою пушку в правую девятку. "Шеффилд Юнайтед" готовится к понижению в классе, как явный аутсайдер, а "святые" думают о следующем сезоне в АПЛ. Сейчас перед ними не стоит никаких серьезных задач.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 0:2

Голы: Уорд-Праус 32 (пен.), Адамс 49

Шеффилд Юнайтед: 1. Ремсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 20. Богл, 4. Флек, 7. Ландстрем, 16. Норвуд, 22. Ампаду, 29. Брайан, 17. Макголдрик, 24. Брюстер.

Саутгемптон: 44. Форстер, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 8. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 23. Телла, 27. Диалло, 9. Ингз, 19. Минамино.

Предупреждения: Ампаду 32, Богл 36