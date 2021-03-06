АПЛ. Брайтон - Лестер 1:2. Волевая победа лис

Английская Премьер-Лига, 27-й тур

"Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Уже девять матчей подряд "Лестер" не проигрывает в "Брайтона". А в этом сезоне в "лис" над чайками стопроцентное преимущество - три победы в трех матчах.

С самого начала матча удивил андредог, ведь именно подопечные Грэма Поттера открыли счет во встрече. Нил Мопе поборолся на фланге, протащил мяч в центр мимо соперников и разрезал всю защиту гостей, выведя передачей Лаллану на расстрельную позицию. Англичанин не ошибся, отправив круглый снаряд в левый угол. Первый гол для Адама за “чаек”.

Под занавес первого тайма команды обменялись хорошими моментами. Сначала молодой талант "Лестера" Тавареш расстреливал "с двойничка" ворота соперников, но голкипер Санчес вытянулся и перевел мяч на угловой. А потом Лаллана потерял шанс оформить дубль, попав головой в штангу.

После перерыва наконец шансы появились именно в нападающих "лис". Келечи Ихеаначо со второго раза сумел реализовать голевую возможность, спокойно перекинув голкипера соперника. Статус победителя подопечным Роджерса в этом матче дала ошибка Санчеса на выходе. При угловом голкипер "Брайтона" потерял контроль над ситуацией и неудачно сыграл, а Амарти попал в уже пустые ворота. Между двумя голами гостей Лаллана снова имел возможность оформить дубль, но Каспер Шмейхель сыграл замечательно.

"Лестер" наконец побеждает после трех игр неудач, а "чайки" продолжают закрепляться на дне таблицы. Завтра в прямого конкурента – "Ньюкасла" поединок против одного из тройки "красной зоны" "Вест Бромом", поэтому подопечные Грэма Поттера могут начать следующий тур на краю пропасти, где и находятся сейчас "сороки". А вот в "лис" дела куда лучше: пока второе место в таблице.

"Брайтон" - "Лестер" 1:2

Голы: Лаллана 10 - Ихеаначо 62, Амарти 87

"Брайтон": Санчес - Велтман, Уайт, Данк, Берн - Гросс, Биссума (Джаханбахш 90+1) - Лаллана, Макаллистер (Альзате 68), Троссард - Мопе (Велбек 79)

"Лестер": Шмейхель - Амарти, Фофана, Союнчу - Ндиди - Перейра, Тавареш (Олбрайтон 72), Тилеманс, Кастано - Ихеаначо (Чудхури 90+1), Варди

Предупреждение: Тилеманс 76