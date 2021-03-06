Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Брайтон - Лестер 1:2. Волевая победа лис
Подопечные Роджерса показали характер
AFP | Flashscore / Автор невідомий
Английская Премьер-Лига, 27-й тур
"Амекс Стэдиум" (Брайтон)
Уже девять матчей подряд "Лестер" не проигрывает в "Брайтона". А в этом сезоне в "лис" над чайками стопроцентное преимущество - три победы в трех матчах.
С самого начала матча удивил андредог, ведь именно подопечные Грэма Поттера открыли счет во встрече. Нил Мопе поборолся на фланге, протащил мяч в центр мимо соперников и разрезал всю защиту гостей, выведя передачей Лаллану на расстрельную позицию. Англичанин не ошибся, отправив круглый снаряд в левый угол. Первый гол для Адама за “чаек”.
???? ???????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????!— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 6, 2021
???? https://t.co/S3j1TIedJv#BHAFC ???? | 1-0 pic.twitter.com/91btPikcom
Под занавес первого тайма команды обменялись хорошими моментами. Сначала молодой талант "Лестера" Тавареш расстреливал "с двойничка" ворота соперников, но голкипер Санчес вытянулся и перевел мяч на угловой. А потом Лаллана потерял шанс оформить дубль, попав головой в штангу.
После перерыва наконец шансы появились именно в нападающих "лис". Келечи Ихеаначо со второго раза сумел реализовать голевую возможность, спокойно перекинув голкипера соперника. Статус победителя подопечным Роджерса в этом матче дала ошибка Санчеса на выходе. При угловом голкипер "Брайтона" потерял контроль над ситуацией и неудачно сыграл, а Амарти попал в уже пустые ворота. Между двумя голами гостей Лаллана снова имел возможность оформить дубль, но Каспер Шмейхель сыграл замечательно.
2️⃣ in 2️⃣ for @67Kelechi! ???? pic.twitter.com/osrLIvHRg0— Leicester City (@LCFC) March 6, 2021
"Лестер" наконец побеждает после трех игр неудач, а "чайки" продолжают закрепляться на дне таблицы. Завтра в прямого конкурента – "Ньюкасла" поединок против одного из тройки "красной зоны" "Вест Бромом", поэтому подопечные Грэма Поттера могут начать следующий тур на краю пропасти, где и находятся сейчас "сороки". А вот в "лис" дела куда лучше: пока второе место в таблице.
"Брайтон" - "Лестер" 1:2
Голы: Лаллана 10 - Ихеаначо 62, Амарти 87
"Брайтон": Санчес - Велтман, Уайт, Данк, Берн - Гросс, Биссума (Джаханбахш 90+1) - Лаллана, Макаллистер (Альзате 68), Троссард - Мопе (Велбек 79)
"Лестер": Шмейхель - Амарти, Фофана, Союнчу - Ндиди - Перейра, Тавареш (Олбрайтон 72), Тилеманс, Кастано - Ихеаначо (Чудхури 90+1), Варди
Предупреждение: Тилеманс 76
Популярное сейчас
- Кулач догнал Шахаба, впереди только Цыганков. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- ВИДЕО, как Гельзин ворвался в прямой эфир Футбол 1 и обматерил судей
- ВИДЕО, как судья отменил гол Нкенга Шахтеру после просмотра VAR
- Пять поражений на Энфилде подряд – это антирекорд для красных. АПЛ. Ливерпуль – Челси 0:1
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО