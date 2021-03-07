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Клопп: Ливерпуль не будет жертвовать Премьер-лигой

Англия
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Наставник обещает бороться за топ-4 до конца

Клопп: Ливерпуль не будет жертвовать Премьер-лигой

Photo by Alex Livesey - Getty Images

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не готов пожертвовать Премьер-Лигой ради более успешного выступления в Лиге Чемпионов.

"Сейчас мы играем с "Фулхэмом", а через три дня мы играем с "РБ Лейпциг", и мы еще не вышли в следующий раунд. Я не могу думать о победе в Лиге Чемпионов сейчас — нам все еще нужно преодолеть этот сложный раунд.

На этой неделе мы проводим три матча. Это поздняя стадия сезона, и когда между матчами всего два дня отдыха, это тяжело. Мы еще посмотрим, кого выпустим в воскресенье и кто сыграет в среду, но мы не сдаемся в Премьер-Лиге — этому никогда не бывать.

Нет такого матча, который мы можем сыграть и проиграть, а люди скажут: "Ах, все ясно, если посмотреть на их состав. "Ливерпуль" — слишком большой клуб для подобного. Мы не играем за закрытыми дверьми без камер — мы играем перед нашими людьми и чувствуем ответственность, чтобы в каждом матче стараться изо всех сил ради победы. Наш настрой всегда неизменен", — цитирует Клоппа Sky Sports.

"Ливерпуль" примет "Фулхэм" сегодня. Матч стартует в 16:00.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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