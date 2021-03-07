Тухель легко сломал линейный футбол Клоппа. Тактика в матче Ливерпуль - Челси

Посреди недели в АПЛ встречались конкуренты в борьбе за место в первой четверке. Несмотря на то, что обе команды находились практически на одной ступени в турнирной таблице ("Челси" опережал "Ливерпуль" на 1 очко), к очному противостоянию команды Клоппа и Тухеля подошли в разном настроении. Если "Челси" при Тухеле переживает период вдохновения и подъема, то "Ливерпуль" явно потерял ориентацию в пространстве и попал под власть гравитации.

Матч имел серьезное стратегическое значение. По большому счету, это было противостояние за шесть очков.

"Челси" одержал заслуженную победу. Гости были объективно сильнее и практически весь матч контролировали ситуацию на поле "Энфилда". На данном этапе. Команде Клоппа практически нечего противопоставить "Челси". С появлением Томаса Тухеля "синие" не то что преобразились, они заиграли в совсем другой футбол. Та легкость, с которой футболисты лондонского клуба впитывают новые, отнюдь не простые для реализации, идеи нового главного тренера – поражает.

Молодой немецкий специалист по ходу сезона возглавил кризисную команду топ-клуба и с первых недель его работы в соревновательный период с сумасшедшим игровым графиком ему удалось поставить эффективную, гибкую гибридную систему игры. Интересно, насколько команда обогатит свой тактический арсенал после полноценных сборов в межсезонье?

"Ливерпуль" – "Челси" 0:1

Гол: Маунт (42)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон – Алькантара (Милнер, 80), Вейналдум, Джонс (Жота, 62) – Салах (Окслейд-Чемберлен, 62), Фирмино, Мане

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл – Зиеш (Пулишич, 66), Маунт (Ковачич, 81) – Вернер (Хавертц, 90+1)

Стартовый состав и базовая схема "Ливерпуля" были достаточно прогнозируемыми, а вот Томас Тухель приготовил несколько сюрпризов, как кадровых, так и тактических. По техническим характеристикам игроков – состав "Челси" на "Энфилде" был более оборонительным. Поверхностная часть планов штаба Тухеля стала понятна с публичным оглашением протокола матча. Наличие в старте быстрого Вернера на позиции центрфорварда вместо "столба" (в хорошем смысле) Жиру, а также замена латералей на менее изобретательных, но номинально более надежных в обороне, говорили о том, что Тухель не будет оспаривать территорию и возлагает надежды на быстрые атаки. Ко всему прочему, в паре с Жоржиньо вместо Ковачича вышел Канте.

Ход матча это подтвердил. Хотя "Челси", разумеется, не отказывался от такого эффективного своего инструмента, как позиционные атаки, большая часть опасных моментов у ворот Алиссона возникали именно после быстрых, вертикальных выпадов. Контратаки гостей были тщательно подготовленными, для них заранее готовились условия, я бы даже сказал "ландшафт".

Как и в матче Лиги чемпионов с "Атлетико" штаб Томаса Тухеля отлично разобрал игру соперника и разработал персональный план, а главное - его команда эффективно и дисциплинированно на протяжении всего игрового времени его реализовывала. Главной фигурой в коварном плане Тухеля был Маунт. Именно от маневров Мэйсона зависела трансформация гибридной схемы "Челси" в разных фазах игры и именно его действия должны были способствовать созданию более благоприятных условий для организации быстрых атак.

На карте усредненных позиций, с расчерченными вертикальными и горизонтальными зонами (трети поля, фланги, полуфланги, центр), отображается наличие свободного пространства в финальной трети поля "Челси". Усредненные позиции позволяют ограничить среднюю игровую зону каждой из команд, ограничив ее подходящей геометрической фигурой и отметить их центральные точки. Хозяева поля действовали более авантюрно и предсказуемо, оголяя тылы. Гости, как правило, имели более широкую структуру и активно задействовали левый фланг/полуфланг.

На скриншоте видно, как "Ливерпуль" перекрывал центральные зоны, жертвуя флангами. На мой взгляд, высокая линия обороны "красных" была их большой ошибкой. "Ливерпуль" в этом сезоне совершает те же тактические ошибки, что и донецкий "Шахтер". Команда Клоппа не способна на протяжении всего игрового времени поддерживать свой прежний интенсивный прессинг. При этом мерсисайдцы не желают отказываться от максимально высокой линии обороны. Добавьте сюда эпидемию травм центрбеков и банальная проблема усугубляется. Забросы в финальную треть поля за спины защитникам "Ливерпуля" – верный способ создания моментов в противостоянии с командой Клоппа.

Даже на скриншоте выше видно, как Вернер стартует, предлагая Джеймсу исполнить беспрепятственный заброс за спины защитникам. Похожая ситуация в первом тайме привела к голу в исполнении Вернера. К сожалению, своеобразные взгляды британского футбольного правосудия фиксируют офсайд даже по пальцам рук, и чистейший по континентальным меркам гол был отменен.

Но "Ливерпуль" эта юридическая лазейка не спасла. "Челси" еще до перерыва восстановил справедливость, забив еще один гол.

В фазе игры без мяча Маунт отходил в линию полузащиты, но при переходе в атаку сразу атаковал свободное пространство в полуфланге. Именно благодаря этой задумке тренерского штаба и был забит решающий гол.

У "Ливерпуля" самым опасным моментом в первом тайме был эпизод с забросом Салаха на Мане, когда сенегалец не попал по мячу. Но в целом системно смещения Мане в центр к Фирмино и освобождения фланга для Робертсона не работали.

Обе команды в своих атакующих действиях делали упор на один из флангов. "Челси" больше атаковал через левый фланг, а хозяева поля чаще продвигали мяч в финальную треть поля по флангу Александера-Арнольда.

"Ливерпуль" не всегда пытался прессинговать. Гости отлично справлялись с давлением и могли наказать. Моментов у "Челси" было откровенно больше. Показатели ожидаемых голов в этом матче объективно отображают разницу – 0,25: 1,23. И это без учета гола, который был отменен из-за кисти Вернера, которая попала в "британский" офсайд.

"Ливерпуль" по традиции встречал билд-ап соперника высоким зонным прессингом (структура 4-3-3).

Временами хозяева поля отходили в средний блок, поддерживая структуру 4-1-4-1. При этом высокая линия обороны способствовала попыткам гостей исполнять длинные забросы на ход нападающим.

Как мы уже отмечали, ключевым тактическим нюансом в матче была роль Маунта. Базовой схемой "Челси" была формация 3-4-2-1, но при переходе в фазу игры без мяча гости перестраивались на структуру 5-3-2. Эта трансформация осуществлялась за счет того, что Маунт опускался в линию к Канте и Жоржиньо.

"Синие" перекрывали центр и направляли атаки "Ливерпуля" на фланги. В основном, розыгрыш от ворот завершался игрой на Александера-Арнольда.

Фулбека "красных" всегда активно встречал коллега латераль "Челси". Параллельно, линия обороны гостей синхронно смещалась влево, образуя четверку. На фланге поддерживалось численное равенство и в большинстве случаев все атакующие игроки в этой вертикальной зоне были закрыты.

Еще в фазе игры без мяча лондонцы старались создавать условия для ситуаций, подобный той, которая изображена на схеме выше. При перехвате или отборе гости предпринимали попытку организовать быстрый прорыв через левое полупространство, которое атаковал именно Маунт. Показательно, что именно эта часть плана сработала и во многом принесла "Челси" победу.

На мой взгляд, беда нынешнего "Ливерпуля" в том, что он слишком линеен и предсказуем. Команде Клоппа явно не хватает гибкости, текучести, которой отличаются коллективы Гвардиолы и Тухеля. Тот же МЮ стабильно держится в верхушке благодаря своему богатому тактическому арсеналу. "Ливерпуль" слишком зациклен на своей базовой модели игры и недостаточно учитывает особенности соперников.

После матча главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил восхищение профессиональным отношением к делу его игроков:

"Я очень рад каждой нашей победе, потому что знаю, насколько тяжело выигрывать матчи, обороняться и не допускать пропущенных голов. Я знаю, сколько сил для этого требуется, вижу, сколько сил отдает команда, и очень доволен этим. С самого первого дня в "Челси" я почувствовал себя частичкой клуба и членом команды. С самых первых минут я испытываю удовольствие от работы с игроками, чувствую их энергию, профессионализм и любовь к футболу. У нас очень смелый коллектив, и они каждый раз демонстрируют это в сложных играх в условиях насыщенного расписания. Как бы банально это ни звучало, но единственное, что помогает, — это максимальная концентрация внимания при подготовке к каждой следующей игре. В английской Премьер-лиге снижение требований к себе, даже на один процент, моментально обернется потерями".

В свою очередь Юрген Клопп как обычно в последнее время выдает желаемое за действительное, подвергая сомнению превосходство соперника:

"В моменте с голом все решило индивидуальное мастерство Маунта. Мы знали, что его нужно плотно опекать, но не справились. Матч получился напряженным, обе команды отдали много сил. В первом тайме гости забили из офсайда, во втором провели отличную контратаку. У нас было больше моментов, чтобы забить гол. Пять поражений подряд на "Энфилде"? "Дело не в стадионе, у нас проблемы не только в домашних стенах. Например, с последней передачей. Это серьезный удар, но не конец. Нам нужно показать высокое качество игры. Замена Салаха? Мо сыграл очень много матчей, плюс ему немного досталось. Я мог заменить Мане или Фирмино, но решил сделать так".

Результат этого матча отбросил мерсисайдцев на седьмое место, на расстояние четырех очков от зоны Лиги чемпионов, которую, кстати, теперь замыкает именно "Челси". Есть все основания полагать, что команда Тухеля будет прибавлять и вряд ли упустит шанс финишировать в квартете сильнейших команд АПЛ. Что касается "Ливерпуля", то если команда Клоппа не избавится от вредной привычки залечивать турнирные раны иллюзиями, то финал для пока еще действующих чемпионов Англии может быть очень печальным.

Конкуренция за место в четверке как никогда велика и в оставшемся отрезке сезона "красные" должны навести фокус на свои ошибки, перестать лить подсознательные слезу на лазарет центрбеков и для начала признать, что это далеко не единственная проблема. Самое время снять шоры, засучить рукава и хорошенько поработать над тактическим арсеналом.

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