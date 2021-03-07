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Сульшер: Дерби против Сити – настоящий вызов для МЮ

Англия
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Норвежец надеется прервать неудачную серию больших матчей

Сульшер: Дерби против Сити – настоящий вызов для МЮ

AS

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассматривает дерби с "Манчестер Сити" "идеальным матчем", чтобы придать своей команде искру.

"Это всегда идеальный матч, чтобы у каждого снова пошла игра. Ты проверяешь себя против очень хорошей команды, находящейся в форме. Будучи игроком "Манчестер Юнайтед", ты знаешь, что дерби значит для наших фанатов.

Некоторые из своих лучших моментов эта команда пережила как раз против "Сити", на выезде и дома. Мы уже видели, как их можно победить. Нужно хорошо обороняться и хорошо атаковать.

Ты заранее знаешь, что должен сыграть хорошо, видя форму, в которой находится соперник. У тебя летают бабочки, кипит кровь, и ты думаешь: "Это проверка для меня, это вызов. Проявлять себя в больших матчах — это следующий шаг для нас", — цитирует Сульшера Sky Sports.

Матч "Манчестер Сити" – МЮ пройдёт сегодня, 7 марта. Игра начнётся в 18:30.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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