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Гвардиола: Не узнавал свою команду в начале сезона

Англия
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Пеп рассказал о возрождении команды по ходу кампании

Гвардиола: Не узнавал свою команду в начале сезона

фото - Getty Images

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о неудачном старте сезона накануне дерби с "Юнайтед".

На данный момент "горожане" имеют победную серию во всех турнирах из 21 матча, но начало кампании вовсе не было столь радужным для команды с "Этихад".

"Я всегда остаюсь не только менеджером, но и зрителем. И как любой другой болельщик, я хочу видеть, что моя команда играет в свой лучший футбол. Но я не видел этого на протяжении долгого, долгого времени. Я проигрывал с Барселоной, проигрывал с Баварией, но всегда узнавал свою команду. А на старте этого сезона я не узнавал свой коллектив на поле.

Тогда мы с моим штабом сели и обсудили всё до мелочей. Мы побеждали в Англии, в Германии и Испании, поэтому нам нужно быть вернуться к своим принципам, попробовать ещё раз. Никогда нет гарантии, что вы уйдёте с поля победителем, но самое главное – это делать на поле правильные вещи. С каждой победой наша уверенность росла и это позволило нам занять ту позицию, где мы сейчас находимся", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч "Манчестер Сити" – МЮ пройдёт сегодня, 7 марта. Игра начнётся в 18:30.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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Источник:
Sky Sports

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