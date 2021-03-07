Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне назвал решение уйти из "Челси" в январе 2014 лучшим в своей карьере.

Появившись в стартовом составе "Челси" два раза на четыре первых матча сезона Премьер-Лиги 2013/14, затем Де Брюйне угодил в опалу к Жозе Моуриньо и стал проигрывать конкуренцию Виллиану, Оскару, Хуану Мате и Андре Шюррле.

"Я решил уйти, потому что в то время совсем не получал шансов играть. Не было похоже на то, что у меня прибавится возможностей, поэтому лучшим решением для моей карьеры было уйти из "Челси" туда, где я смогу начать заново.

Ожидал ли я, что все так сложится? Естественно, нет, потому что то была низшая точка моей карьеры, но я никогда не сомневался в своих способностях как футболиста. Восемь лет назад я и представить не мог, что буду играть за "Сити", поучаствую в Чемпионатах Мира и все такое. Это удивительно", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.